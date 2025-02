Um estudo realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) indica que a presença de remédios genéricos no mercado provoca uma redução nos preços dos medicamentos de marca. A pesquisa aponta uma diminuição média de quase 21% após o lançamento do primeiro genérico. O medicamento genérico é produzido somente após a quebra da patente do produto original.