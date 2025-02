Na Copa do Brasil, o Fluminense se classificou com a maior goleada do time na história do campeonato: 8 a 0 sobre o Águia de Marabá. O jogo aconteceu no Pará e contou com quatro gols em cada tempo. Na segunda fase, o Tricolor carioca vai enfrentar o Caxias, do Rio Grande do Sul.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!