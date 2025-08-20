Governadores de centro-direita se reúnem em jantar de comemoração pela ‘União Progressista’

Governadores de centro-direita se reuniram agora à noite em Brasília. O jantar em comemoração à federação partidária do PP com o União Brasil, reuniu autoridades, entre elas os presidenciáveis Ronaldo Caiado (governador de Goiás) e Tarcísio de Freitas (governador de São Paulo), que é do Republicanos. Batizada de “União Progressista”, a federação nasce como a maior força política da Câmara, com 109 deputados federais e 15 senadores. Também estiveram presentes o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, o senador Ciro Nogueira e o deputado Arthur Lira, do PP, e também convidados como Ciro Gomes, do PDT. Com quatro ministros na equipe de Lula, as duas legendas debatem publicamente o desembarque do governo. O presidente tem feito reuniões com os partidos de centro que integram a equipe e apelado por união e harmonia para garantir a governabilidade até as vésperas do processo eleitoral de 2026.



