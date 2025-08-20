Logo R7.com
Governadores dos estados do Sul e do Sudeste assinam carta para presidência da COP30

Documento destaca a importância da Mata Atlântica nas discussões climáticas internacionais

Boletim JR 24H|Do R7

Governadores dos estados do Sul e do Sudeste se reuniram nesta terça-feira (19), em Curitiba e assinaram uma carta para a presidência da COP30. O documento destaca a importância da Mata Atlântica nas discussões climáticas internacionais. O bioma abriga mais de 70% da população brasileira. Nesta terça-feira (19), as defesas civis dos estados também estão integradas e compartilham dados para a diminuição de riscos e atuação em eventos extremos. As principais demandas e propostas dos sete estados estão na Carta Curitiba. O documento assinado pelos governadores deve ser encaminhado à COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, que será realizada em Belém.

