Governadores dos estados do Sul e do Sudeste assinam carta para presidência da COP30

Governadores dos estados do Sul e do Sudeste se reuniram nesta terça-feira (19), em Curitiba e assinaram uma carta para a presidência da COP30. O documento destaca a importância da Mata Atlântica nas discussões climáticas internacionais. O bioma abriga mais de 70% da população brasileira. Nesta terça-feira (19), as defesas civis dos estados também estão integradas e compartilham dados para a diminuição de riscos e atuação em eventos extremos. As principais demandas e propostas dos sete estados estão na Carta Curitiba. O documento assinado pelos governadores deve ser encaminhado à COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, que será realizada em Belém.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!