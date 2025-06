Governo amplia em 30% verba para o teste do pezinho

O Ministério da Saúde anunciou um aumento de 30% no repasse para o Programa Nacional de Triagem Neonatal, responsável pelo teste do pezinho no SUS. O orçamento subirá de R$ 100 milhões para R$ 130 milhões. Os recursos auxiliarão os estados nas testagens, na construção de cinco novos laboratórios e em uma parceria com os Correios para acelerar a entrega dos resultados. O teste éfundamental para o diagnóstico precoce de doenças graves em recém-nascidos.



