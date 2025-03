Governo anuncia conjunto de medidas para conter a alta dos alimentos

O governo anunciou um conjunto de medidas para conter a alta dos alimentos. O comunicado foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A principal iniciativa é zerar impostos de importação sobre carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite, sardinha, biscoitos e massas alimentícias. A aposta é que a renúncia fiscal favoreça os consumidores, sem prejudicar os produtores. O governo não soube dizer, no entanto, qual será o impacto dessa medida na arrecadação federal. Entenda os detalhes com o especialista ouvido pelo Jornal da Record.



