Governo anuncia detalhes da Faixa 4 do programa 'Minha Casa, Minha Vida'

O governo anunciou os detalhes da Faixa 4 do programa 'Minha Casa, Minha Vida', beneficiando famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. A nova modalidade permite o financiamento de imóveis de até R$ 500 mil com juros anuais de 10,5%, parceláveis em até 35 anos. O governo projeta atender cerca de 120 mil famílias. A proposta sugere uso de recursos do Fundo Social do pré-sal para viabilizar a medida sem impactar o FGTS.



