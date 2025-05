Governo anuncia mais 300 vagas para o Concurso Nacional Unificado, o Enem dos Concursos

O governo anunciou um aumento de 300 vagas para o Concurso Nacional Unificado (CNU), elevando o total para mais de 3.600 novas posições no serviço público federal. O INSS foi incluído entre os órgãos participantes. As inscrições e o edital serão divulgados em julho. A prova objetiva está marcada para 5 de outubro e a discursiva para 7 de dezembro. O incremento visa atender a maior demanda por serviços públicos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!