Governo anuncia plano de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço dos EUA

Medida provisória será assinada pelo presidente Lula e inclui linha de crédito e programa de compras

Boletim JR 24H|Do R7

O governo federal apresentará um plano para ajudar setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos. O presidente Lula assinará uma medida provisória no Palácio do Planalto que inclui uma linha de crédito de R$ 30 bilhões e um programa para compras governamentais de produtos perecíveis. A MP terá validade imediata, mas requer aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias.

