Governo anuncia plano de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço dos EUA

O governo federal apresentará um plano para ajudar setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos. O presidente Lula assinará uma medida provisória no Palácio do Planalto que inclui uma linha de crédito de R$ 30 bilhões e um programa para compras governamentais de produtos perecíveis. A MP terá validade imediata, mas requer aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias.



