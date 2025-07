Governo anuncia ressarcimento para vítimas de descontos ilegais do INSS

O governo anunciou que apresentará um programa de ressarcimento para vítimas dos descontos ilegais do INSS. A coletiva vai ocorrer nesta quinta (10) no Ministério da Previdência Social e incluirá detalhes sobre os valores e as regras necessárias para acesso ao dinheiro. Os aposentados ou pensionistas afetados deverão aderir a um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na última semana.



