Governo brasileiro vai criar grupo de trabalho para retaliar EUA após aumento de tarifa

Um dia após o governo americano anunciar alíquota de 50% sobre os produtos brasileiros, o Palácio do Planalto anunciou que vai criar um grupo de trabalho para estudar como será uma possível retaliação aos Estados Unidos. Segundo a Casa Civil, o grupo de trabalho vai atuar de forma paralela às negociações diplomáticas. Essas pessoas serão responsáveis por estudar novos mercados para produtos até então vendidos para os EUA, como café, carne bovina e petróleo. Nesta quinta-feira (10), Lula recebeu ministros para discutir a resposta do governo ao tarifaço. A ideia é reforçar o discurso de soberania do Brasil. Na última quarta-feira (9), horas após o anúncio de Donald Trump, que alegou desvantagem comercial e que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo perseguição política, o presidente Lula afirmou que o americano estava equivocado.



