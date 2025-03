Governo da China diz estar pronto para qualquer tipo de guerra contra os Estados Unidos

O governo da China disse estar pronto para qualquer tipo de guerra contra os Estados Unidos. A fala do porta-voz do ministério das relações exteriores chinês veio em resposta ao aumento das tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump sobre as importações chinesas. Na última terça-feira (4), Trump falou pela primeira vez ao congresso americano e anunciou que pretende aplicar tarifas a países que, segundo ele, cobram taxas injustas ao fazer negócios com os Estados Unidos.



