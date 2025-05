Governo de SP investe R$ 500 milhões em programa para combater a pobreza no estado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou um programa com o objetivo de combater a pobreza no estado. O investimento total será de meio bilhão de reais. O evento de lançamento no Palácio dos Bandeirantes reuniu prefeitos e autoridades estaduais. O “Superação São Paulo” será voltado inicialmente a 105 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cad Único. Cerca de 600 agentes vão fazer o trabalho de busca ativa, ou seja, ir até as famílias.



