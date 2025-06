Governo divulga blocos de vagas do ‘Enem dos Concursos’

O governo anunciou a divisão dos cargos nos blocos temáticos para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como 'Enem dos Concursos'. Serão nove blocos destinados a áreas como Seguridade Social, Cultura e Educação, Ciência, Dados e Tecnologia. A medida visa facilitar a escolha das vagas pelos candidatos. Informações adicionais estão disponíveis no site do Ministério da Gestão e o edital será publicado até o final da próxima semana.



