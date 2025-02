Governo divulga nesta terça (4) o resultado do “Enem dos Concursos”

A relação de aprovados do concurso público nacional unificado será divulgada hoje, às 10 horas, no site da Fundação Cesgranrio. A lista para os cargos de nível médio referente ao bloco 8 será definitiva, enquanto os aprovados de nível superior nos blocos 1 a 7 terão resultados provisórios. O resultado final está previsto para o dia 28 de fevereiro. A divulgação ocorre apesar da recomendação do Ministério Público pelo adiamento, devido a falhas no cumprimento das cotas raciais.