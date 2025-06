Governo do DF confirma caso de gripe aviária no zoológico de Brasília

O governo do Distrito Federal confirmou que uma ave encontrada morta no zoológico de Brasília estava com gripe aviária. Exames revelaram que o vírus foi detectado no irerê, uma ave silvestre encontrada no local no dia 28 de maio, que não fazia parte do zoológico. O zoológico permanecerá interditado por precaução até o dia 12 de junho.



