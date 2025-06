Governo do Rio de Janeiro apresenta projeto de expansão do metrô com 31 novas estações

O governo do Rio apresentou uma prévia do projeto de expansão do metrô, que prevê 31 novas estações. A previsão é para 2031 e a conclusão total das obras em 2032. Esse é o maior projeto de expansão do metrô no Rio de Janeiro, com destaque para a criação da linha 3, que vai ligar o centro do Rio a São Gonçalo, com parada em Niterói, na região metropolitana. O novo trecho terá 22 quilômetros de extensão. Três deles passando pela Baía de Guanabara. Será a primeira ligação metroviária direta entre a capital e outras cidades. O investimento previsto para essa etapa é de mais de R$ 14 bilhões. O projeto também inclui a extensão da linha 4 até o recreio dos bandeirantes na zona oeste.



