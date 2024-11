Governo federal adia divulgação de resultados do ‘Enem dos Concursos’

Os candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado (CNU) terão que aguardar mais tempo para conhecer o resultado final. O Ministério da Gestão e Inovação anunciou o adiamento da divulgação e deve definir uma nova data ainda nesta quinta-feira (21). A prova foi realizada em 18 de agosto, após um adiamento anterior devido a enchentes no Rio Grande do Sul. Estão disponíveis mais de 6.600 vagas em 21 órgãos federais.