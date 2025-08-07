Governo federal prepara plano de contingência para tarifaço

O governo federal planeja enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória com um plano de socorro para setores afetados pelo tarifaço. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, se reunirá com representantes da indústria calçadista. Estima-se que 80% das empresas exportadoras sofrerão impacto pela taxa de 50%, resultando na possível perda de 20 mil empregos diretos e indiretos.



