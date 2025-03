Governo Federal vai encaminhar ao Congresso medida de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

O Governo Federal deve encaminhar ao Congresso, na próxima terça-feira (18), o projeto que trata da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O anúncio foi feito pelo presidente Lula, que durante a campanha eleitoral colocou a medida entre as suas principais promessas. A proposta deve representar uma renúncia fiscal de R$ 25 bilhões ao Governo Federal. A equipe econômica apresentou a criação de um imposto de ao menos 10% para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, para compensar a renúncia fiscal. A expectativa do Palácio do Planalto é que em 2026 a isenção já seja aplicada.



