Governo lança plataforma para saque do dinheiro esquecido do PIS/Pasep

O Ministério da Fazenda lançou uma plataforma online para o saque dos recursos do fundo Pis/Pasep, extinto em 2020. Os pagamentos começarão no dia 28 de março e beneficiarão mais de 10 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988. Herdeiros poderão acessar os valores em caso de falecimento do titular.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!