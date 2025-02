Governo libera FGTS para demitidos que aderiram ao saque-aniversário

Mais de 12 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS poderão sacar os recursos depositados antes da demissão. O Ministério do Trabalho anunciou que uma medida provisória será publicada até sexta-feira (28) com detalhes sobre as regras. Desde 2020, o saque- aniversário permite acesso a parte do saldo anualmente no mês de nascimento, mas impedia o saque em caso de demissão sem justa causa por dois anos.



