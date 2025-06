Governo publica medida provisória como alternativa à alta do IOF

O governo publicou medida provisória elaborada como alternativa à alta do IOF. A medida apresentada no fim do dia acaba com a isenção de imposto de renda de títulos como LCI e LCA, que, a partir do ano que vem, serão tributados em 5%. A MP adota uma alíquota única de 17,5% para os outros investimentos no mercado financeiro, inclusive criptomoedas. Também está previsto um aumento do imposto sobre a distribuição de juros sobre capital próprio, de 15% para 20%, assim como a elevação de 9% para 15% da contribuição sobre o lucro líquido das empresas de tecnologia financeira, as fintechs. Há ainda o aumento da taxação das bets, de 12% para 18%.



