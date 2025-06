Governo quer regulamentar balonismo no Brasil após duas tragédias em uma semana

Após dois acidentes fatais com balões turísticos que resultaram em nove mortes, o governo federal planeja regulamentar o balonismo no Brasil. O Ministério do Turismo irá reunir entidades do setor para discutir a questão. Atualmente, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) considera o balonismo uma atividade aerodesportiva, e os voos ocorrem por conta e risco dos participantes. Não há exigência de habilitação específica para pilotos nem certificação técnica para os balões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!