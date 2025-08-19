Logo R7.com
Governo regulamenta regras para manutenção da bolsa do Pé-de-Meia Licenciaturas

Ministério da Educação estabelece exigências para permanência no programa

Boletim JR 24H

O Ministério da Educação regulamentou os critérios para manutenção e renovação das bolsas Pé-de- Meia Licenciaturas. Para permanecer no programa, o estudante deve estar matriculado em pelo menos duas disciplinas por semestre e ter notas mínimas para aprovação na instituição. Os beneficiários recebem R$ 1.050 mensais, sendo R$ 700 disponíveis imediatamente e R$ 350 destinados à poupança.

