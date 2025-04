Governo trabalha em novo marco regulatório para cursos de graduação à distância

O crescimento acelerado dos estudantes matriculados em cursos da modalidade EAD preocupa o Ministério da Educação. Desde junho do ano passado, a criação de novos cursos de graduação à distância está suspensa até a definição de um novo conjunto de regras para essa modalidade de ensino. O prazo para o marco regulatório é até o dia nove de maio. As novas diretrizes podem incluir a exigência de provas presenciais e mais estrutura para atividades dentro das faculdades.



