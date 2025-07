Granada é encontrada no centro de São Paulo; artefato não tinha carga explosiva

Policiais do Gate encontraram uma granada no centro de São Paulo nesta quarta-feira (9). Testemunhas disseram que uma pessoa jogou a granada na praça Roosevelt e saiu correndo. Por segurança, o local foi isolado. Os policiais fizeram um raio-x do objeto e descobriram que a granada não tinha carga explosiva. O armamento foi apreendido e o local já foi liberado. Ainda não se sabe a origem da granada, que estava embalada em um saco plástico.



