Grêmio e Fluminense empatam no Maracanã pelo Brasileirão

Pelo Brasileirão, o Grêmio arrancou no finalzinho do jogo o empate contra o Fluminense. Depois do contra-ataque, Reinaldo abriu o placar para o Grêmio. Árias recebeu na área e empatou para o Fluminense. Em seguida, Kauã Elias, de cabeça, virou para o Tricolor. Já nos acréscimos da partida, Reinaldo empatou de pênalti. O Grêmio segue em 11º na tabela, uma posição acima do Fluminense.