Gustavo Gayer (PL) é investigado em operação da PF contra desvio de recursos públicos

A PF realizou nesta sexta (25), uma operação contra o desvio de recursos públicos de cotas parlamentares. Entre os alvos investigados está o deputado federal Gustavo Gayer, do PL. Ao todo, cerca de 60 policiais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF, em Brasília e Goiás. Gayer é suspeito de ter desviado recursos públicos para financiar empresas como uma escola de inglês e uma loja de camisetas em Goiânia. As investigações começaram depois que um homem, pago com cotas parlamentares, foi preso suspeito de financiar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Em vídeo postado nas redes sociais, o deputado negou as acusações.