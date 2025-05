Ministério da Saúde libera R$ 100 milhões para reforçar atendimento a doenças respiratórias

O Ministério da Saúde disponibilizou R$ 100 milhões para o atendimento a crianças com síndromes respiratórias graves. Os estados e municípios, além do Distrito Federal, poderão acessar esses recursos mediante a declaração de emergência devido ao aumento dos casos . O foco no público infantil se deve ao crescimento do vírus sincicial respiratório entre bebês e crianças até dois anos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul do Brasil.



