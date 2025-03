Haddad celebra crescimento de 3,4% do PIB do Brasil em 2024 Ministro da Fazenda lembrou que este é o segundo ano consecutivo de resultados acima das expectativas do mercado

Boletim JR 24H|Do R7 08/03/2025 - 00h59 (Atualizado em 08/03/2025 - 00h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share