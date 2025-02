Haddad destaca avanços na economia e diz que conquistas nem sempre são reconhecidas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os avanços da economia nem sempre são reconhecidos. A declaração foi feita em um encontro com executivos do mercado financeiro em São Paulo. Dentre as realizações citadas, está a Reforma Tributária. “Sem aumento nenhum de carga tributária, não se criou nenhum imposto, não se aumentou alíquota, nada. Só se cobrou de quem não paga”, comentou. Haddad também disse acreditar em uma retomada da agenda de reformas econômicas do governo.



