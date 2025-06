Haddad participa de encontro com Alcolumbre e Hugo Motta para discutir aumento do IOF

O ministro da fazenda, Fernando Haddad, se reuniu novamente nesta noite (02) com os presidentes da Câmara, Hugo Motta e do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar do aumento do IOF. A proposta é atuar em duas frentes, uma de curto prazo, com os dois lados cedendo no decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras e garantindo um alívio nas contas públicas neste ano. Ao mesmo tempo, o governo e o Congresso buscam soluções estruturais de longo prazo, como uma reforma administrativa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!