Haddad recua da decisão de aumentar alíquotas do IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recuou da decisão de aumentar as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Para cumprir as metas fiscais, o governo agora deve enviar uma Medida Provisória com o fim de algumas isenções no mercado financeiro e o aumento da taxação sobre apostas esportivas, as chamadas bets. O presidente Lula vai decidir sobre as medidas assim que regressar de viagem à França.