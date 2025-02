Hamas entrega corpos de quatro reféns israelenses

Os terroristas do Hamas entregaram os corpos de quatro reféns israelenses mortos. Entre as vítimas estão uma mãe com dois filhos pequenos e o ativista pela paz Oded Lifshitz, de 84 anos. Esta é a primeira devolução de corpos que o Hamas realiza desde o início do acordo de cessar-fogo.



