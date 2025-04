Homem é preso em flagrante após atirar contra vizinhos no Rio de Janeiro

Um homem foi preso em flagrante depois de atirar contra vizinhos, durante uma discussão no Rio de Janeiro. O autor dos disparos foi identificado como Paulo César de Andrade Guedes. Uma câmera de segurança mostra o momento em que uma jovem sai de casa depois de ouvir os tiros, mas é abordada por um homem em uma moto, que reclama de estar sendo filmado. Na sequência, um homem que seria o namorado da jovem também se aproxima e tenta acamar os ânimos. O motociclista então volta depois com uma arma e efetua diversos disparos. A jovem se esconde dentro do imóvel e acaba ferida por estilhaços. Segundo a polícia, o namorado dela foi baleado na perna.



