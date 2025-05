Homem é preso no Japão após atropelar sete crianças intencionalmente

No Japão, um homem foi preso depois de atropelar sete crianças na cidade de Osaka. O motorista, um homem de 28 anos, admitiu à polícia que tinha a intenção de fazer o ataque. As crianças foram levadas ao hospital e permanecem conscientes. O caso está sendo investigado como tentativa de assassinato.



