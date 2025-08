Homem embriagado atropela sete pessoas e mata uma mulher em Cotia (SP)

Um homem que dirigia embriagado atropelou um grupo de pessoas em Cotia, na Grande São Paulo. Uma mulher morreu. A vítima foi identificada como Patrícia Correia de Melo, de 33 anos. Ela estava com um grupo de sete pessoas quando aconteceu o acidente. A mãe dela está entre os feridos. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento que aconteceu na noite de domingo (3). O carro que vinha em alta velocidade bateu contra uma caminhonete e depois atingiu as vítimas. Segundo a polícia, João Tadeu Quirino, de 61 anos, fez o teste do bafômetro, que apontou consumo de álcool. Ele foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, a Justiça decidiu manter o motorista preso preventivamente.



