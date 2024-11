Homem mata duas pessoas e deixa 10 feridas em Novo Hamburgo (RS)

Um homem matou duas pessoas e deixou outras 10 feridas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta quarta (23). Uma das vítimas é o pai do atirador e outra é um policial. O caso ocorreu após a chegada da polícia à residência do suspeito, que foi denunciado por um casal de idosos por maus-tratos. Durante a abordagem policial, o homem disparou contra os agentes. Seis policiais ficaram feridos no ataque, além de outras três pessoas atingidas pelos tiros.