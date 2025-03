IBGE divulga IPCA-15 com alta de 0,64% na inflação de março

O IBGE divulgou, nesta quinta-feira (27), o IPCA-15, que é a prévia da inflação para o mês de março. O índice teve alta de 0,64% e desacelerou em relação ao mês passado. A alta foi puxada, principalmente, pelos alimentos e bebidas. O ovo foi o produto que mais subiu no mês e ficou quase 20% mais caro. Logo depois vem o tomate, que aumentou mais de 12%, e o café, 8%. Por outro lado, a conta de luz teve uma variação menor na comparação com fevereiro, assim como habitação e educação. Apesar da alta de 0,64% na prévia da inflação em março, o índice desacelerou em relação ao mês de fevereiro, quando registrou alta de 1,23%. No acumulado de 12 meses, a prévia da inflação aumentou 5,26%.



