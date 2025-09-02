Logo R7.com
IBGE divulga resultado do PIB do segundo semestre

Produto Interno Bruto cresceu 0,4% em relação ao primeiro trimestre do ano

Boletim JR 24H|Do R7

Saiu, nesta terça-feira (2), o resultado do PIB do segundo trimestre. De acordo com os números divulgados pelo IBGE, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,4% em relação ao primeiro trimestre do ano. No acumulado em quatro trimestres, o crescimento foi de 3,2%. Serviços e indústria cresceram no último trimestre, enquanto a agropecuária caiu.

