IBGE: taxa de desemprego cai e fica em 6,6%

A taxa de desemprego no Brasil atingiu o menor nível da história para um mês de abril. Atualmente, cerca de 7,3 milhões de pessoas estão em busca de trabalho no país. Isso representa 6,6% da população economicamente ativa, ou seja, que está apta a trabalhar. Os dados são da PNAD Contínua do IBGE e se referem ao primeiro trimestre de 2025. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a taxa caiu 11,5%, o equivalente a 941 mil desempregados a menos.



