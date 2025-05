Imposto de Renda: quase 3 milhões de contribuintes não entregaram a declaração

Quase 3 milhões de contribuintes não entregaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo terminou no fim desta sexta (30). Quem não acertou as contas com o Leão vai pagar multa de no mínimo R$ 165. A Receita recebeu 43,3 milhões de declarações. Cerca de 56% das pessoas vão ter direito à restituição, e 22% vão pagar mais. Nesta sexta (30), foi depositado o primeiro lote da restituição.