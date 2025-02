Incêndio atinge escola na zona rural de Itanhaém, litoral paulista

Nesta quinta (20), um incêndio destruiu parte de uma escola na área rural de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Não havia aula quando o fogo começou. Pais, algumas crianças e funcionários estavam no prédio administrativo da unidade, em reunião, quando perceberam a fumaça. Todos deixaram o local e ninguém ficou ferido. Bombeiros levaram mais de uma hora para controlar as chamas.



