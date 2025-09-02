Incêndio de grandes proporções atinge Pirenópolis (GO)
O fogo teve início no sábado (30) e já consumiu mais de quatro mil hectares de vegetação nativa
Uma área de mata e cachoeiras foi atingida por chamas em Pirenópolis, cidade turística de Goiás. O fogo teve início no sábado (30) e já consumiu mais de quatro mil hectares de vegetação nativa.
Os bombeiros continuam no local para conter o incêndio de grandes proporções. O mato alto, o vento forte e a umidade baixa prejudicam os trabalhos. Cinco cachoeiras estão sob monitoramento. As causas do incêndio serão investigadas.
