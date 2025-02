Incêndio destrói fábrica de confecção de fantasias, no Rio de Janeiro

Às vésperas do Carnaval, um incêndio destruiu uma fábrica de confecção de fantasias, no Rio de Janeiro. As chamas começaram por volta das 07h30. Muitos funcionários estavam no imóvel, localizado em Ramos, na zona norte do Rio. 21 pessoas ficaram feridos; 10 estão em estado grave. Mais de 90 bombeiros de 13 quartéis atuaram no resgate das vítimas e no combate ao fogo.