Incêndio florestal avança na Califórnia e atinge Los Angeles

Um incêndio florestal de grandes proporções está atingindo a região de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Mais de 50 mil pessoas estão sob alerta para deixar suas casas nas próximas horas. O fogo começou na tarde de quinta-feira (7) e se espalhou rapidamente. Mais de 250 bombeiros trabalham na linha de frente com apoio de helicópteros. A previsão é de que o risco de novos focos de incêndio aumente nos próximos dias em todo o estado da Califórnia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!