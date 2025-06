Incêndios florestais provocam a retirada de mais de 25 mil moradores de regiões do Canadá

No Canadá, incêndios florestais provocaram a retirada de mais de 25 mil moradores de regiões atingidas. A maioria das pessoas que precisaram sair de casa é de uma província que decretou estado de emergência, na semana passada. Mais de 200 focos de incêndio atingem três regiões do Canadá - e cerca de cem estão fora de controle. A fumaça já cruza a fronteira e atinge o norte dos Estados Unidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!