Influenciador é preso após causar acidente com carro de luxo em São Paulo

Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, deixou o local da batida antes da chegada da polícia

Boletim JR 24H|Do R7

O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, foi preso nesta quarta-feira (20), após se envolver em um acidente de trânsito em São Paulo. Samuel e a namorada, a também influenciadora Bia Miranda, teriam saído de uma casa noturna por volta das 6h da manhã, quando colidiram com o carro de luxo em que estavam. O motorista do veículo atingido afirmou que levava o filho até a estação de trem no momento da batida, e que o carro dos influenciadores teria avançado o sinal vermelho. O jovem foi levado ao hospital. Gato Preto deixou o local antes da chegada da polícia e, por isso, não realizou o teste do bafômetro. Horas depois, ele foi preso, mas já foi solto.

