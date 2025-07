Inscrições no Enamed terminam nesta quarta (30) às 23h59

Termina nesta quarta-feira (30) o prazo de inscrição para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o Enamed. Os candidatos têm até as 23h59 para se inscrever, exclusivamente pelo site do Inep. A aplicação da prova será no dia 19 de outubro. Criado em 2025 pelo Ministério da Educação, o Enamed tem como objetivo avaliar a qualidade da formação médica no Brasil. A participação no exame é obrigatória para estudantes que estão concluindo o curso de Medicina e é requisito para a colação de grau.



